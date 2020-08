Ponte San Giorgio, Piana: "Simbolo di una comunità che non si arrende"

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato oggi pomeriggio all’inaugurazione del Ponte Genova San Giorgio. Insieme alle massime autorità regionali e nazionali, ha assistito al varo della nuova struttura disegnata da Renzo Piano e realizzata in meno di due anni dopo il tragico crollo del Morandi.

«E’ stato un momento emozionante - dichiara - in cui tutti, genovesi, liguri e italiani, abbiamo rivissuto il dolore per le vittime della tragedia, la preoccupazione per gli sfollati e per il tessuto economico lacerato, gli sforzi della ricostruzione e, infine, l’orgoglio di questo riscatto. Oggi, infatti, è stato compiuto un nuovo, importante passo verso il ritorno alla normalità, verso una ripresa collettiva che, speriamo davvero, non lasci nessuno indietro».

Il presidente aggiunge: «Ora più che mai, dopo la pandemia e dopo gli enormi disagi provocati da una rete autostradale ligure profondamente malata e da anni trascurata, il Ponte Genova San Giorgio rappresenta la speranza, la rinascita, la testimonianza di una comunità che non si arrende».