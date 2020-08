Regionali, domani e dopodomani il Leader della Lega Matteo Salvini in Liguria

Sarà una due giorni tutta ligure quella che il leader della Lega, Matteo Salvini, vivrà il 4 e 5 agosto, spostandosi da ponente a levante per sostenere i candidati leghisti alle prossime elezioni regionali di settembre.

L'esordio sarà nella mattinata di domani, martedì 4 agosto, alle 15 a Ventimiglia (via Aprosio, adiacente al Teatro Comunale) per un incontro coi cittadini. Nel pomeriggio, alle 17, Salvini parteciperà all'intitolazione della locale sede del "Carroccio" a Rosy Guarnieri in piazza San Francesco per arrivare poi alle 18 a far visita ad un'azienda agricola del territorio. La sera si sposterà invece verso levante per un incontro coi cittadini a Genova alle 21 presso il "Sys Sport Club" (Lungomare Lombardo 27).

Il tour proseguirà il giorno successivo, mercoledì 5 agosto, con una mattinata divisa tra Recco (ore 9, gazebo di passo Assereto) e Genova, dove alle 11 visiterà il carcere di Marassi e alle 13 presenzierà presso il gazebo di Piazza Pilo a Sestri Ponente.