Asl 2, referti e immagini radiologiche visibili con un click

E’ partito il nuovo servizio che mira a semplificare e velocizzare le procedure per i cittadini. Da lunedì 27 Luglio è operativo a tutti gli effetti il nuovo servizio che permetterà agli utenti di consultare on line, scaricare e stampare referti e immagine radiologiche attraverso PC, smartphone o altro dispositivo comodamente da casa senza doversi recare allo sportello.

Il servizio sarà gratuito e attivo 24 ore su 24. Per accedere sono necessari alcuni passaggi: 1) sottoscrivere il consenso facoltativo; 2) compilare il modulo “Ritiro Esami online” indicando un indirizzo di posta elettronica valido; 3) prendere visione e conservare la prima parte del codice di accesso (PIN1) stampato sul modulo cartaceo di cui sopra.

A questo punto ASL 2 invierà sull’indirizzo di posta indicato sul modulo la seconda parte del codice di accesso (PIN2)

Dalla data della firma digitale del referto e per i successivi 45 giorni, collegandosi al portale dedicato di Regione Liguria (https://asl2-referti.regione.liguria.it) l’utente potrà consultare, scaricare e stampare i referti e le immagini degli esami radiologici eseguiti utilizzando i due codici di accesso ricevuti (PIN1 e PIN2). Dopo tale termine non sarà più possibile consultare il referto online.

Il portale sarà altresì raggiungibile dal sito www.asl2.liguria.it nella sezione “Ritiro referti on line”

In caso di smarrimento dei codici d’ accesso o per problemi relativi all’utilizzo del portale si potrà chiedere assistenza:

- tramite mail all’indirizzo: portale.referti-radiologia@asl2.liguria.it specificando il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, data e tipo di esame effettuato e allegando la fotocopia fronte-retro di un documento d’identità valido

- telefonicamente contattando gli sportelli della radiologia presso la quale è stato effettuato l’esame, dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00: 019 840 4800 (Savona/Cairo Montenotte); 019 623 2685 (Pietra L./Albenga)

“Abbiamo voluto attivare questo servizio per dare la possibilità ai cittadini di avere l’esito delle prestazioni radiologiche in maniera più comoda e veloce. - commenta il Dott. Alessandro Gastaldo, direttore Dipartimento diagnostica Asl 2 - Soprattutto in questo periodo non doversi recare allo sportello per ricevere il proprio referto è un vantaggio che sicuramente molti apprezzeranno. Vorrei ringraziare i miei colleghi della Radiologia e quelli della Struttura Sistemi informativi e Ingegneria clinica che sotto il Coordinamento del Dott. Padrone hanno lavorato intensamente affinché questo servizio partisse il prima possibile”.