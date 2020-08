Albissola Marina, il 10 agosto la cerimonia di presentazione del cippo in ricordo del martirio del Partigiano Nicolò Saettone

Il prossimo 10 agosto, alle ore 18.15 in via delle Industrie (località Galaie) ad Albissola Marina, si svolgerà una breve cerimonia di presentazione del nuovo cippo in ricordo del martirio del Partigiano Nicolò Saettone.

Parteciperanno il giornalista scrittore Gad Lerner con lo storico Marco Revelli, nonché l’Artista Mario Nebiolo che ha donato all’ANPI di Albissola Marina, Sez. “Gustavo”, il monumento in pietra di Verezzi, dedicato a Saettone.

Interverranno il sindaco Avv. Gianluca Nasuti ed altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, don Gino Peluffo e i rappresentanti dell’ANPI provinciale e territoriale.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni delle leggi sanitarie in atto.