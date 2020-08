Alassio, rissa nella notte tra italiani e stranieri: bloccati dalle forze dell'ordine

Rissa tra italiani e stranieri questa notte ad Alassio. I due gruppi si sono azzuffati in piazza Marconi per cause ancora in via di accertamento.

Nel corso dello scontro alcuni ragazzi sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che hanno bloccato e individuato i giovani. Ora si trovano in caserma per la ricostruzione della dinamica dei fatti e l’accertamento delle responsabilità di ogni partecipante alla rissa.

A dare manforte e supporto ai carabinieri della radiomobile di Alassio, i colleghi della Polizia del locale Commissariato, con cui i militari hanno lavorato in stretto contatto e sinergia. Mobilitate anche quattro ambulanze e l'automedica.

La fulminea risposta, in termini di collaborazione fra carabinieri e Polizia, ha permesso di garantire un immediato intervento e bloccare i due gruppi. Le indagini continuano ad opera del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati dalle stazioni di Alassio, Andora e Cisano Sul Neva.

Alcuni contendenti rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Uno di questi avrebbe riportato una ferita al collo.