Coronavirus, gli aggiornamenti della Regione: "Cluster di Savona circoscritto e in fase di esaurimento"

Novità per quanto riguarda la situazione del Coronavirus in Liguria. Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi.

Il classico bollettino regionale emesso da Alisa, invece, segnala 1.149 casi, due in più di ieri. In totale i tamponi effettuati sono 193.719 (+1.050). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.243 (+5), il totale del casi positivi individuati da test di screening sono 1.315 (+7), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.928 (-2).