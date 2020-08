Ad Albisola Superiore l’arte approda in piazza Dante con le opere di Paolo Anselmo e il progetto di Jean Blanchaert

L’inaugurazione si terrà domenica 9 agosto alle ore 18.30 nella circostanza verrà presentato il restyling artistico e urbanistico di piazza Dante, ultimato in tempi record, in cui si inserisce il progetto culturale ‘Il Giardino di Dante’ a cura di Jean Blanchaert, con opere di Paolo Anselmo.

“Un giorno importante per Albisola, che si arricchisce di opere messe a disposizione da Paolo Anselmo. Per l’occasione, l’artista ha realizzato alcuni dei suoi ironici pesci che troveranno la giusta collocazione attorno alla fontana di piazza Dante. Il progetto si intitola ‘Il Giardino di Dante’ la cui realizzazione è stata curata dal critico d’arte, gallerista e giornalista Jean Blanchaert. La piazza é un luogo di incontro per molti albisolesi, un punto nevralgico della vita e delle attività commerciali della nostra città oltre che un crocevia di chi passa tra Savona e Celle Ligure. È stato un piacere collaborare con Anselmo artista di chiara fama legato al nostro territorio grazie al quale è stato possibile realizzare un vero e proprio connubio tra “Arte e Arredo Urbano”. Queste le parole di Simona Poggi, Assessore alla Cultura del Comune di Albisola Superiore.