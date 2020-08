Lotta alla microcriminalità, Albenga espone al Prefetto le misure già in atto nel territorio comunale

Quest'oggi l'assessore alla sicurezza del Comune di Albenga Mauro Vannucci, supportato dagli Ispettori di polizia locale Mario Massano e Andrea Spanu, ha partecipato alla videoconferenza convocata dalla Prefettura avente all'ordine del giorno "Provvedimenti di competenza dei Sindaci in relazione agli atti di vandalismo e microcriminalità registrati in provincia".

L'assessore, preso atto che la città di Albenga ha già gli strumenti normativi per combattere questo fenomeno, non ultimo il recepimento nel regolamento comunale di polizia urbana della possibilità di esercitare lo strumento dell'ordine di allontamento immediato finalizzato all'applicazione dei Daspo urbano per comportamenti correlati all'abuso di alcool nelle varie zone sensibili della città, come previsto dal decreto Minniti (poi convertito in legge), che sta già svolgendo un importante controllo del territorio grazie alla polizia locale e alle forze dell'ordine, coglie l'occasione per ringraziare il Prefetto per ogni supporto che potrà fornire per svolgere controlli ancora più capillari in particolare per quel che riguarda l'attività di intelligence e identificazione preventiva dei ragazzi presenti in città sopratutto in questo periodo estivo.