Anziano in stato confusionale soccorso e riportato a casa dalla Polizia locale di Carcare

Nella mattinata odierna, grazie alla puntuale segnalazione e descrizione da parte di due cittadini, un anziano residente a Carcare che si era smarrito, quindi trovandosi in stato confusionale, è stato rintracciato da una pattuglia della Polizia Locale in servizio sul territorio.

L'anziano, è stato immediatamente avvicinato protetto e messo in sicurezza, oltre ad essere in stato confusionale, non era in grado di ritornare a casa.

Gli agenti sono riusciti a risalire ai suoi famigliari grazie al cellulare che aveva con sé, fortunatamente l’allarme è rientrato e tutto si è risolto per il meglio.

“Controllare il territorio – spiega il Sindaco Christian De Vecchi – significa anche e sopratutto salvaguardare i più deboli, partendo dalle verifiche dirette degli agenti ma anche dalle segnalazioni dei cittadini, che arrivano ai telefoni della centrale radio, la sinergia tra cittadini e Polizia Locale produce risultati positivi”.