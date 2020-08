Bagni Grand Hotel ad Alassio: bagnino salva la vita col defibrillatore a un turista anziano

Un turista di 85 anni è stato salvato dal provvidenziale intervento di un bagnino che aveva le competenze per l'utilizzo del defibrillatore.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio odierno ai bagni del Grand Hotel di Alassio. L'anziano si è improvvisamente accasciato sulla sabbia in arresto cardiaco. Sarebbe certamente deceduto in pochi istanti se il bagnino non avesse dosato le giuste "scariche" per mantenerlo in vita.

Sul posto sono poi intervenuti i militi della Croce Bianca Andora che hanno completato le operazioni di soccorso e hanno trasportato l'uomo, intubato, al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

L'anziano è tuttora sotto osservazione in codice rosso ma non risulta più in pericolo di vita.