Centauro perde il controllo della moto in A10 tra Feglino e Spotorno: codice rosso al Santa Corona

Momenti di paura questo pomeriggio intorno alle 19.30 sulla A10 nei pressi di Feglino, dove un centauro, per cause ancora ignote, ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo con l'ausilio dell'automedica. Il pilota è stato trovato in stato confusionale e con il casco rotto: per ulteriori accertamenti è stato così trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Non risultano esservi particolari disagi al traffico nella carreggiata interessata, quella in direzione Savona.