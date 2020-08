Covid19, decresce il numero degli attualmente positivi (-9). In provincia di Savona anche ospedalizzati e sorveglianze attive in calo

Il bollettino regionale emesso da Alisa oggi segnala 1.140 casi attualmente positivi, 9 in meno rispetto a ieri. In totale i tamponi effettuati sono 195.342 (+1.623). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.250 (+7), il totale del casi positivi individuati da test di screening sono 1.325 (+10), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.925 (-3).