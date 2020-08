Pick-up si ribalta a Magliolo: anziano in codice giallo al Santa Corona

Un veicolo cassonato da trasporto leggero (un furgoncino pick up) si è ribaltato nel primo pomeriggio odierno a Magliolo.

Alla guida un uomo di circa 80 anni di età che, impegnato a schivare un mezzo a due ruote in avvicinamento in una stradina stretta, ha urtato il guardrail.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco proveniente da Finale Ligure per estrarre l'uomo dal finestrino e raddrizzare il veicolo. I militi di Pietra Soccorso hanno garantito le prime cure all'anziano che, comunque, non è grave ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.