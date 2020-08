Questa notte, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno tratto in arresto un quarantenne, originario della Romania, in esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Novara dovendo espiare la pena di 4 anni di reclusione, in ordine al reato di violenza sessuale.

L’uomo - rintracciato in un albergo - dopo gli atti di rito è stato posto a disposizione della Magistratura.