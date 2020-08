Alassio: a Palazzo Morteo la nuova sede dell'Aga

Con la consegna delle chiavi l'Associazione Giovani Alassio da oggi ha ufficialmente una nuova sede legale e operativa.

Qualche tegola da sostituire, gli infissi da restaurare e la climatizzazione da avviare con i controlli necessari per l'agibilità e con un pizzico di emozione Aga potrà ora procedere a personalizzare pareti e spazi.



"C'è ancora un po' di lavoro da fare - spiega Giacomo Aicardi - ma credo che prima della fine dell'estate potremo organizzare una vera e propria inaugurazione".



"Dalla sua nascita - aggiunge Mordente - Aga si è sempre contraddistinta, non solo per una grande dinamicità, ma anche per lo spirito di collaborazione con il quale ha supportato gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale o dalle altre associazioni attive sul territorio. Siamo stati ben lieti di destinare loro questi spazi, fino ad oggi inutilizzati".