Lo scrittore Lorenzo Soave: "A Finalborgo vi racconto che cos'è il terrore nell'arte" (VIDEOintervista)

Come già annunciato su Savonanews, ricordiamo che venerdì 7 agosto, a partire dalle 21:15, nei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, si svolgerà la rappresentazione "Il Terrore nell'arte", una pièce teatrale tratta dall'omonimo saggio di Lorenzo Soave.

Soave è una personalità riconosciuta a livello internazionale nel campo dei servizi museali: veronese di nascita, vive e lavora a Roma.

Esperto nella valorizzazione del patrimonio artistico, ha curato l’organizzazione di oltre trenta mostre in tutta Italia e ha sviluppato modelli di business per la gestione di numerosi luoghi della cultura tra cui musei, monumenti, aree archeologiche, castelli, ville e parchi.

Dal 2012 è Direttore e docente del Master in Gestione dei Beni Culturali presso la Link Campus University.

E’ autore del lungometraggio Il Grand Tour e le Origini del 3D (2015) e della video installazione multisensoriale Finestra sul Paesaggio (2018).

Con Palombi Editori ha già pubblicato Simboli nell’Arte (2014).

Ma non è finita: lo spunto offerto da questa recente opera di saggistica ha gettato le basi per una pièce teatrale di 90 minuti che ha debuttato al Teatro Fucina Machiavelli di Verona a dicembre 2019. Proiettati alle spalle degli interpreti sul palco, sullo sfondo scorrono i capolavori che nel corso dei secoli, da Giotto a Caravaggio, da Botticelli a Michelangelo, da Bosch a Munch, hanno visto come protagonisti draghi, orchi, streghe e altre figure tra le più terrificanti dell’immaginario umano.

L’allestimento della rappresentazione finalese, nella suggestiva cornice del Plesso di Santa Caterina a Finalborgo, è curato da Sara Badano.

Su Savonanews avevamo già approfondito questo evento in un "talk show" con Sara Badano, curatrice dell'evento, e Stefano Sancio, di Centofiori Eventi, curatore e "Patron" dell'intera rassegna "Un libro per l'estate", all'interno della quale è inserito questo appuntamento (guarda la videointervista QUI).

Oggi invece abbiamo raggiunto in videoconferenza l'autore Lorenzo Soave. Ne è nata un'intervista nella quale abbiamo parlato di come è nato il progetto che ha portato dal libro al testo teatrale, di come è avvenuto il contatto per portare "Il terrore nell'arte" a Finalborgo e, naturalmente, del meraviglioso patrimonio artistico e culturale dei nostri comprensori.

Ecco il video: