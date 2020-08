Parole ubikate in mare, lunedì 10 agosto appuntamento con "Noi partigiani"

Per il festival "Parole ubikate in mare", ormai classico appuntamento dell'estate di Albissola Marina che si svolge in piazza Lam, lunedì 10 agosto alle 21.15 serata dal titolo "Noi partigiani - Memoriale della Resistenza italiana".

Ospiti della serata, che nel rispetto delle normative anti Covid si svolgerà a numero chiuso senza prenotazione e che sarà introdotta da Renata Barberis, saranno il giornalista Gad Lerner, il sociologo Marco Revelli e l'attore Giorgio Scaramozzino, oltre ad alcuni partigiani.

La serata si svolgerà in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli, l'Anpi di Savona e Albissola, Isrec e "La via delle arti".