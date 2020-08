Autostrade, ancora scontro tra Toti e il Mit: "Piano dei lavori non è cambiato e a Ferragosto avremo una galleria chiusa"

"Dal Ministero delle Infrastrutture l’ennesima bugia! Dopo aver posticipato almeno tre volte le date, con la sua ultima promessa il ministro De Micheli annunciava la chiusura di tutti i cantieri nella prima settimana di agosto. Falso!"

A scatenare le ire del governatore Giovanni Toti, espresse con un post sul proprio profilo Facebook, è una notizia che sicuramente non farà piacere agli utenti delle autostrade, turisti e non: "Oggi, si viene a sapere che nel bel mezzo di Ferragosto verrà chiusa per 14 giorni la galleria di Monte Galletto sull’A7. E non solo: nonostante le nostre numerose richieste, non è stato cambiato il piano di lavori che ha paralizzato la Liguria nei mesi di giugno e luglio. I cantieri che dovevano essere chiusi a metà luglio sono ancora aperti e le due corsie per senso di marcia restano un miraggio".

"Tutto il Governo giallorosso, lunedì, era a inaugurare il ponte Genova San Giorgio e non c’è nessuno in grado di rivedere un piano dei lavori? E così dal Mit per i liguri un’altra bugia e l’ennesima promessa disattesa" conclude Toti.