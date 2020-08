L'appello dell'Enpa: "Gattina quasi cieca cerca casa"

Era stata recuperata in cattive condizioni di salute, denutrita e spaventata in una via di Stella dal Servizio Veterinario Asl 2 e consegnata ai volontari della Protezione Animali.

E’ una simpatica e vivace gattina di circa due mesi d’età, perfettamente guarita con le cure e l’affetto dei volontari ma è quasi cieca; la grave menomazione viene però efficacemente contrastata dai gatti con l’ulteriore affinamento degli altri già capaci sensi, che permettono loro di sviluppare una “mappa” degli ambienti circostanti, consentendogli una mobilità ed un comportamento quasi normale, al punto che chi non li conosce non si accorge che sono ciechi.

Chi volesse pensare di adottare Ciechina (nome provvisorio datole dai volontari) la può vedere presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 17 alle 19, telefono per informazioni: 019 824735.