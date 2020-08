Andora, writers al lavoro per realizzare un murales in onore di Andrea G Pinketts e Giorgio Scerbanenco

Writers al lavoro sulla facciata della bocciofila di Andora per realizzare un grande murales dedicato agli scrittori Andrea G Pinketts e Giorgio Scerbanenco, nell’ambito della sesta edizione del Festival del Noir AG Noir, organizzato dal Comune di Andora con la direzione artistica di Christine Enrile della CE Contemporary. La rassegna prende il via questa sera nei giardini Tagliaferro e prosegue fino l’8 agosto.

Gli artisti sono arrivati da Genova, Imperia, Torino: si chiamano Web Tre, Pois, Encs 18 e Sub. Armati di bombolette e accompagnati dalla musica rap, hanno sviluppato il progetto curato per il Comune di Andora da CE Contemporary e Christian Gangitano, uno dei massimi esperti di street art in Italia.