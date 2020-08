Summit tra i governatori di Liguria e Piemonte, Pasa (Cgil): "Bene l'incontro, male ciò che ne scaturisce"

Commenta così in una nota il summit avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 5 agosto, tra il governatore ligure Giovanni Toti e l'omologo piemontese Alberto Cirio il segretario della Cgil provinciale, Andrea Pasa: "L'economia savonese ha necessità impellenti di nuove infrastrutture e di una forte fortissima manutenzione di quelle esistenti. I porti di Savona e soprattutto di Vado Ligure possono e devono diventare i 'porti natural' per il basso Piemonte e soprattutto per l'economia della provincia di Cuneo" è l'appello lanciato da Pasa.

"Per mettere tutto 'a sistema' e cercare davvero di fare uscire dalla crisi economica, occupazionale e sociale il nostro territorio sono necessari investimenti su ferro, come sulle tratte ferroviarie già esistenti Savona-Torino e Savona-Alessandria" è quindi la strada suggerita dal sindacato.