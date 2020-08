Un'estate di musica e di romantiche atmosfere nel centro di Cisano sul Neva

Siamo in estate e un’amministrazione comunale che si prende cura dei cittadini è quella che non si occupa solo di una città pulita, di strade ben percorribili e di opere pubbliche, ma che propone anche spunti di intrattenimento per questi mesi di caldo e di relax.

Ed è esattamente quello che ha deciso di fare il Comune di Cisano sul Neva: infatti sono appena stati messi a bilancio alcuni appuntamenti musicali che animeranno i martedì e i giovedì di agosto, arrivando fino all’inizio di settembre.

Attenzione: non stiamo parlando del classico concerto con la gente ammassata sotto il palco; si tratta di una tipologia di evento che in quest’era di Coronavirus non sarebbe nemmeno percorribile. Saranno invece piccole situazioni che con garbo e discrezione contribuiranno a creare una suggestiva atmosfera nella centralissima piazza Gollo. Piccole formazioni musicali che diffonderanno nell’aria le note dei più bei classici della canzone italiana e straniera.

La cornice di piazza Gollo è già di per sé suggestiva, con i bar aperti, i ristoranti, i vasi di lavanda che profumano l’aria, la fontana da poco inaugurata e tanto verde tutto intorno. Il tutto, lo ricordiamo, anche ottimamente servito da parcheggi a due passi dal centro. La musica diventerà un valore aggiunto in grado di arricchire ulteriormente questo contesto estivo.

Commenta con soddisfazione il sindaco Massimo Niero: “Era esattamente questo il nostro obiettivo. Non volevamo creare eventi aggregativi eccessivamente impattanti ma, al contrario, una proposta elegante e suggestiva per impreziosire in modo ulteriore il nostro centro storico. Turisti e residenti, sempre nel pieno rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e di contrasto al Covid-19, potranno godere di una serata di relax nei nostri pubblici esercizi. E intanto si esibiranno vari musicisti locali, in molti casi semiprofessionisti o non professionisti, ma con una competenza e una preparazione che non ha nulla da invidiare a nomi più famosi, che potranno fare apprezzare la loro valida proposta musicale”.