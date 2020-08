Ancora da chiarire le cause, forse un malore dovuto al gran caldo, che hanno portato un ciclista ad accasciarsi a terra su un rettilineo. L'episodio si è verificato attorno alle 13 di oggi nel quartiere Savonese di Lavagnola.

Sul posto è intervenuta un'automedica del Servizio Emergenza Sanitaria che ha trasportato l'atleta per accertamenti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. L'uomo non risulterebbe in pericolo di vita.