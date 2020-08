Andora: riduzioni TARI dal 16 al 41% per le attività economiche

Sì alla riduzione della Tari ovvero la Tassa rifiuti anche per i proprietari delle seconde case. Agevolazioni dal 16,33% al 41,33% per le attività economiche in conseguenza delle chiusure derivate dall’emergenza covid-19. Lo ha deciso ieri sera il Consiglio comunale di Andora, approvando all’unanimità dei presenti, il nuovo Regolamento della Tari e ampliando ulteriormente le agevolazioni già varate dall'Amministrazione Demichelis nel corso dell’emergenza. Le percentuali sono calcolate in base al periodo in cui le tipologie di attività sono rimaste chiuse a causa dei decreti governativi contro la diffusione del Covid-19.

Il regolamento prevede per il solo 2020, una riduzione del 16,33%, ad esempio, per le attività artigianali, per gli uffici e le agenzie, le attività industriali in capannoni. Sconteranno il 25% gli stabilimenti balneari, i bar, i ristoranti, le trattorie, pup, pasticcerie, autosaloni, alberghi, locande, agriturismi, negozi non alimentari, librerie, abbigliamento, ferramenta e anche i magazzini senza vendita. Riduzione del 41, 33%, invece, per le discoteche,sale da gioco, giochi e giostre. Riduzione del 5% sulla parte variabile della Tari anche per la seconde case di cui i proprietari non hanno potuto usufruire nel periodo di emergenza.

Inoltre, esenzione della Tassa rifiuti giornaliera ai banchi del mercato settimanale nel periodo di inattività e agli ampliamenti dei dehors concessi ai titolari di attività di commercio o di somministrazione nell’anno 2020 finalizzati unicamente al mantenimento del distanziamento sociale.