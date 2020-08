Opel Corsa: tra le preferite nell’usato

La Opel Corsa è tra le auto preferite dagli italiani, non solo nella nuova versione 2020, ma anche nelle precedenti versioni ancora disponibili tra le vetture di seconda mano. Del resto è un trend che perdura ormai da anni: l’usato permette di risparmiare in modo sostanziale, scegliendo proprio l’auto che si desidera, senza rinunciare a nulla. Questo vale anche per le utilitarie, soprattutto quando si tratta di auto per neo patentati, o della seconda vettura di famiglia: qui il risparmio è un elemento essenziale.

Dove trovare una Corsa usata

Le offerte dei concessionari

Un’auto per la città

Le varie offerte per Opel Corsa 2019 sono disponibili, sia da parte dei privati che dalle concessionarie. In effetti solo una concessionaria di auto usate a Milano permette di scegliere con attenzione e sicurezza la nuova Opel Corsa, tra le proposte di seconda mano. I concessionari infatti offrono vetture garantite, per un minimo di 12 mesi; questo significa che anche quando si preferisce l’usato si può contare su una garanzia, che copre eventuali difformità rispetto a quanto specificato sul contratto. Meglio quindi evitare gli annunci dei privati, anche perché il concessionario propone anche offerte speciali, finanziamenti, così come tutta l’assistenza necessaria per quanto riguarda il passaggio di proprietà e le varie pratiche burocratiche.

Perché scegliere una Opel Corsa

L’auto perfetta per tutti

In città e in viaggio

Chi sceglie una Opel Corsa usata lo fa per avere tutto ciò che desidera, senza spendere cifre troppo elevate. Nel nostro Paese le utilitarie, e la Corsa in particolare, sono tra le auto più diffuse, per vari buoni motivi. Il primo è il prezzo: contenuto sì, ma senza che si debba rinunciare a nulla; Opel Corsa infatti offre un aspetto grintoso, tanto spazio nel bagagliaio, 4 posti assolutamente comodi, anche quando si monta il seggiolino per bambini sui sedili della zona posteriore. Oltre a questo oggi le auto usate, o a km zero, offrono tutto ciò che si desidera, dai protocolli Android Auto e Apple Carplay fino ai quadro strumenti digitale, alle versioni diesel, benzina e addirittura elettriche, o allo spirito super sportivo di questa vettura compatta. Pensata per i giovani, la Opel Corsa piace sempre di più anche alle famiglie, grazie proprio alla sua versatilità. Le dimensioni, le motorizzazioni, la dotazione, consentono infatti di sfruttare l’auto sia in città, sia per lunghi viaggi, ad esempio per le vacanze estive.

Perché si preferisce l’usato

Anche a km zero

Le offerte disponibili

Negli ultimi anni sono numerosi gli italiani che hanno preferito le auto di seconda mano. La scelta è correlata alla possibilità di risparmiare sul prezzo dell’auto, garantendosi quindi il massimo disponibile con il budget che si ha a disposizione, senza dover rinunciare a nulla. Per altro sono ancora molti anche coloro che sostituiscono l’auto ogni 2-3 anni, consentendo al mercato dell’usato di avere sempre a disposizione nuove offerte, con una certa regolarità. Il massimo poi consiste nel trovare il modello di auto che si desidera a km zero. Si tratta di auto praticamente nuove, ma già immatricolate, proposte con sconti che possono superare il 10% del prezzo di listino.