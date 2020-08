Foscolo (Lega): "Responsabili uccisione cane a Toirano paghino per ignobile gesto"

"Quanto avvenuto nei giorni scorsi a Toirano, con un cane torturato e poi ucciso, è un gesto terribile che non può lasciare indifferenti. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine per individuare i responsabili di questo crimine, affinché possano rispondere del loro atto ignobile davanti alla Giustizia. Come Lega, continueremo a batterci per portare avanti iniziative legislative per la tutela degli animali e per un inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi maltratta gli amici a quattro zampe: le sevizie nei confronti degli animali non sono mai giustificabili e vanno punite, sempre”.

Lo dichiarano Sara Foscolo, deputata savonese della Lega e Filippo Maturi, responsabile dipartimento del Benessere degli animali della Le