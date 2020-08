Isola Gallinara, Scosceria (FdI): "Torni ad essere un bene pubblico usufruibile per i cittadini"

Privatizzazione dell'isola Gallinara, ordine pubblico e i servizi segreti. Questi i temi sul quale si è concentrato il componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, l'avvocato Renato Scosceria

"C'è un ottima volontà di privati di associazioni ingaune per far fronte economicamente ad un eventuale prelazione sull'isola. Credo che siano assolutamente insufficienti vista l'entità della posta in gioco. La soluzione non può che essere pubblica e il Ministero della Cultura vista la grossa incidenza e disponibilità tenere intervenire seduta stante. L'obiettivo che l'isola torni ad essere un bene pubblico, Fratelli d'Italia si batterà per quello che è un patrimonio di tutti gli albenganesi, alassini e di tutti i liguri, affinché ci sia una fruibilità da parte dei cittadini con tutto il rispetto delle regole ma che non resti una cattedrale nel deserto" spiega Scosceria.

"Queste bande di delinquenti ragazzini continuano a scorrazzare ben oltre gli orari comunque consentiti per gli esercizi pubblici. Avevo personalmente già richiesto che un'aliquota del reparto della polizia di stato di Bolzaneto venisse stabilmente dislocata in provincia di Savona allo stesso modo del battaglione mobile dei carabinieri, vorrei sapere se il Questore di Savona si sia attivato o meno in questo senso - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia.

"La delega dei servizi segreti a Conte è impropria in quanto non dovrebbero dipendere dal Presidente del Consiglio che li usa a suo uso e costumo per riformarli e ristrutturarli. Non sono finalizzati ad una maggiore efficienza dei servizi stessi ma a piazzare persone di fiducia nell'ambito di un apparato delicatissimo dello Stato che dovrebbe essere finalizzato esclusivamente al bene del servizio pubblico e non al servizio della politica" conclude Scosceria.