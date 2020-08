Regionali 2020: Fratelli d'Italia presenta le sue liste per la provincia di Savona

Giorgia Meloni da il via libera alle liste elettorali che Fratelli d’Italia presenterà per le Regionali in Liguria. Il lavoro del commissario regionale Matteo Rosso e del coordinatore provinciale Claudio Cavallo propone una lista di donne e uomini radicati sul territorio, capace di portare in Regione Liguria i valori e la coerenza che fanno di Fratelli d’Italia un partito in costante crescita.

“Grazie al cambiamento della legge regionale – commenta il commissario regionale Matteo Rosso – possiamo portare anche in regione Liguria le battaglie che portiamo in parlamento, la diminuzione dei parlamentari, basta ai nominati dai partiti. Siamo l’unico partito d’Italia che ha una donna leader e siamo orgogliosi della doppia preferenza di genere, abbiamo molto bisogno della determinazione e della competenza delle donne, una ineguagliabile forza che, come dimostra Giorgia Meloni ogni giorno, giova alla politica italiana”.

Ecco i candidati della provincia di Savona:

Simona Saccone – impiegata presso uno studio medico, collabora con la ONLUS Pronto Soccorso Famiglia, consigliere comunale a Savona, commissario Asssocasa per Savona e responsabili di Federanimali ONLUS di Savona.

Sergio Capriolo – direttore commerciale della multinazionale Kyowa Kirin

Alessandro Chirivì – avvocato cassazionista e amministratore pubblico

Barbara De Stefani – avvocato e membro del CDA servizi ambientali SPA

Francesco Garofano – impiegato amministrativo presso la Sitav di Cairo Montenotte, vicepresidente del consiglio direttivo del consorzio BIM Bormida, vicesindaco ed assessore del Comune di Millesimo