La comunità di Albenga piange la scomparsa, all'età di 86 anni, del medico Domenico Ciccione.

Ex urologo, Ciccione ha lavorato per più di 40 anni all'ospedale di Albenga: un professionista molto conosciuto nella città ingauna, dove viveva, ma non solo. Lascia la moglie e due figli.