Il tenore nolese Davide Pastorino pronto a incantare Fossano insieme all'Alter Echo String Quartet

Il concerto, impreziosito dalla presenza dell'Alter Echo String Quartet, quartetto d'archi femminile con cui collaborano Andrea Bocelli e Andrea Morricone e che può vantare collaborazioni come Sting, Renga, Facchinetti, Biondi e Allevi, che lo accompagneranno per l'occasione e renderanno omaggio al Maestro Morricone recentemente scomparso.

Davide Pastorino intraprende l'attività concertistica nell'anno 2014, segnato dall'incontro professionale con il M. Marco Grasso (direttore d'orchestra di Bianca Atzei Sanremo 2017) con lui realizza a Sofia in Bulgaria accompagnato dalla prestigiosa orchestra Sif309 (una tra le prime al mondo) la sua prima opera discografica Animo Guerriero album di brani inediti composti per mettere in risalto le sue peculiarità vocali.