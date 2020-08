Villanova d'Albenga tra street food, cabaret a scopo benefico e appuntamenti di valore storico

Da questa sera, 7 agosto, a partire dalle ore 18, fino a domenica 9 agosto, Villanova d'Albenga ospita una tappa dello "street food festival".

Con questo termine si intendono tutte quelle “sfiziosità” che possono essere degustate passeggiando, come panini, hamburger, arrosticini, bomboloni alla crema e molto altro. E quale occasione migliore dell’opportunità di assaporare queste delizie per le vie di un centro ricco di storia e di bellezza come Villanova d’Albenga? L’appuntamento è quindi in via Unità d’Italia, di fronte ai giardini pubblici.

Oggi, ospite di Radio Onda Ligure 101, il sindaco Pietro Balestra ha annunciato questo evento ricordando che, sempre nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per il contenimento del Covid-19, l’amministrazione di Villanova d’Albenga è riuscita a dare alla cittadinanza e ai turisti un calendario di appuntamenti culturali e di intrattenimento per questa estate fatto non solo di specialità gastronomiche come in questo caso, ma anche di presentazioni di libri e molto altro.

A tal proposito, Balestra ha ricordato che il 16 agosto si esibiranno Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis in un esilarante spettacolo di cabaret. I proventi verranno infatti devoluti all’associazione Bastapoco Onlus, a supporto dell’oncologia pediatrica.

Il 1° settembre sarà invece la volta dell’intitolazione di uno spazio cittadino alla memoria del sacerdote don Giacomo Bonavia. Prosegue così il percorso di tutela del ricordo dei personaggi che hanno fatto grande Villanova d’Albenga, iniziato con Andrea Schivo, “Giusto fra le Nazioni” (LINK QUI), e proseguito con don Pietro Enrico (LINK QUI) e con Domenico “Pitta” Della Valle (LINK QUI).