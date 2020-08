Flash mob contro i disagi creati sulle autostrade liguri, Fratelli d'Italia presente anche a Savona con Simona Saccone

Anche a Savona Fratelli d'Italia, con Simona Saccone (consigliere comunale di Savona e candidata alle elezioni regionali) insieme a Daniele De Felice, si unisce con un flash mob alla protesta di Fratelli d'Italia a Genova.

"Anche oggi le autostrade liguri si sono trasformate in un inferno per chi le percorre, dal pendolare al vacanziero a chi si sposta, cosa ancora più grave, per motivi di salute - spiega Simona Saccone - Code, cantieri e incidenti continuano con ritmo incessante, i disagi mettono in ginocchio l'economia dal turismo ma anche chi trasporta su ruota prodotti freschi in scadenza. Il piano dei lavori avrebbe dovuto concludersi il 1° luglio e avere così almeno due corsie per senso di marcia. A distanza di 70 giorni la Liguria non ha avuto risposte da autostrade, il programma di chiusure e aperture cambia di continuo lasciando migliaia di persone prigioniere nelle loro vetture il più delle volte sotto il sole. Basta prenderci in giro!".

"L'ennesima bugia di questo governo e del ministro De Micheli che aveva promesso la chiusura dei cantieri la prima settimana di agosto - conclude Saccone - mentre è notizia di adesso che non solo i cantieri aperti non chiuderanno, ma che se ne aggiungeranno altri con la chiusura di una galleria".