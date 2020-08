Mercato ortofrutticolo di Savona, Saccone (FDI): "Servono regole anti-Covid più chiare. Il Governo deve intervenire"

"La vita al mercato ortofrutticolo di Savona inizia presto la mattina tra mille colori e profumi. Ho parlato a lungo con le ditte presenti in particolare con i fratelli Damonte da anni in questa attività" commenta Simona Saccone, consigliere comunale di Savona di Fratelli d'Italia e candidata alle prossime elezioni regionali.

"Il mercato è del comune di Savona. E' stato costruito 30 anni fa con le norme igienico sanitarie dell'epoca e le migliorie vengono fatte dai privati. Quest'anno il comune rifarà grazie ad un bando la pavimentazione. La loro categoria risente almeno da 10 anni della crisi da quando i negozi hanno iniziato a tirare giù le saracinesche. Durante il lockdown hanno continuato tutti a lavorare anche se in minor misura".

"Chiedono al governo regole anti-Covid più chiare, precise e che non vengano cambiate di continuo in modo da poter lavorare in sicurezza" conclude la Saccone.