Scoiattolo 'clandestino' trovato malandato e stordito sopra un camion: soccorso dall'Enpa

Al rientro in deposito dopo aver fatto una consegna a Genova, non credeva ai propri occhi per la vista di un insolito “clandestino”, salito a bordo in una delle diverse fermate per code sull’autostrada; un camionista di Toirano ha infatti trovato sull’automezzo uno scoiattolo un po’ malandato e stordito.

Ha quindi raccolto l’animale e lo ha consegnato ai volontari della Protezione Animali che ora lo hanno in cura; è un soggetto adulto molto debilitato, che va a condividere l’ospitalità, nei reparti di cura dell’Enpa, con i numerosi altri animali selvatici feriti, malati ed in difficoltà, che ogni giorno l’associazione recupera in tutta la provincia.

Un impegno sempre più faticoso, per i pochi volontari presenti e la scarsa adesione ai loro appelli ad avere aiuto manuale rivolto ai tanti animalisti che, purtroppo solo a parole, sono interessati alle sorti della fauna selvatica bisognosa; ed allo scarso contributo economico che elargisce la Regione Liguria, che copre soltanto il 30% delle spese vive sostenute dall’Enpa.