Andora, si chiude l'edizione 2020 del Festival AG Noir: il programma della serata conclusiva

Si chiuderà questa sera ad Andora, nei giardini di Palazzo Tagliaferro, l'edizione 2020 del Festival AG Noir. Di seguito il programma della serata conclusiva:

ORE 21.00

CRONACA REALE IL CASO TORTORA

A 37 anni dall’arresto si ripercorre una storia divenuta il simbolo degli errori giudiziari in Italia. Conduttore di Portobello, Tortora, al momento del suo arresto era l’uomo del momento, aveva infatti trasformato la Domenica Sportiva in una trasmissione cult. Il suo arresto scosse l’opinione pubblica che lo aveva sempre considerato un uomo per bene. L’arresto avvenne a favore di telecamere, nonostante fosse completamente innocente.

Interverranno

Francesca Scopelliti in collegamento esterno giornalista e politica italiana compagna del popolare presentatore.



Valentino Maimone giornalista fondatore, con Benedetto Lattanzi, del primo archivio web su errori giudiziari e ingiusta detenzione. Ha scritto “Cento volte ingiustizia – Innocenti in manette”



Raffaele Della Valle in collegamento esterno avvocato penalista difese Enzo Tortora a fianco del professor Alberto Dall’Ora



a seguire

INCONTRI CON GLI AUTORI

ROBERTO CENTAZZO ispettore capo, in congedo, della Polizia è autore di romanzi, racconti, poesie, favole, canzoni e testi teatrali. Scrittore e inventore della Squadra Speciale della Minestrina in brodo.

Questa sera presenta "Bevande Incluse” ed.Tea

CARMELO PECORA ex Ispettore Capo della Polizia Scientifica presso la Questura di Forlì. Per la sua attività investigativa è stato testimone di alcuni tragici avvenimenti della storia del nostro Paese. Ha iniziato a narrare le vicende di coloro che hanno sacrificato la propria vita per puro caso, per fatalità, ma anche e, principalmente, per gli infimi progetti di qualche malvagio individuo.

Questa sera presenta “Morte a Trecolli” ed. Damster

NICK RAGAZZONI scrittore finalista del Premio Letterario Nazionale Bukowski con: Il Palazzo dell’Amore (2017) e Rated R. Le Cronache di Wang (2018),

Questa sera presenta "The dark side of the sun" ed Il Rio

PROIEZIONE FILM

a cura di Davide Pulici durata 60 min

Enzo Tortora, una ferita italiana di Ambrogio Crespi

Un racconto che con sensibilità si affaccia in punta di piedi nella vita di un grande personaggio televisivo, amatissimo dal pubblico, caduto in un buco nero, quello della malagiustizia dal quale è uscito combattendo con coraggio e grande dignità.



CHIUSURA UFFICIALE FESTIVAL