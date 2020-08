Albissola Marina, dal 13 al 30 agosto Giacomo Lusso e Carlo Sipsz con la loro installazione "Il Volo" ospiti del Circolo degli Artisti Pozzo Garitta

"La grande opera ceramica “Il Volo” composta da 48 pezzi in ceramica dopo l’esposizione a Venezia nella prestigiosa mostra “ Da Kandisky a Botero” durata un anno, torna eccezionalmente ad Albisola in mostra nel mese di Agosto.

Il progetto ceramico dal titolo “Il Volo” nasce nei primi mesi del 2018 su invito di Donatella Avanzo curatrice della mostra “Da Kandinsky a Botero” presso il trecentesco Palazzo Zaguri a Venezia. A Giacomo Lusso e Carlo Sipsz è stato proposto, ispirati da un arazzo di Capogrossi esposto in tale occasione, di ideare e produrre una unica grande opera ceramica che reinterpretasse in modo contemporaneo i segni tipici dell'artista romano. L’opera completa è lunga circa sette metri, consta di 48 pezzi smaltati o ingobbiati montati su pannelli di legno che ne hanno consentito l’esposizione a Palazzo Zaguri di Venezia dal novembre del 2018 al settembre del 2019, allestendo due pareti.

I ceramisti albisolesi non nuovi peraltro a lavori eseguiti in collaborazione, come con l’opera “Lettere d’amore alla ceramica”, che li ha visti vincitori del secondo premio al Concorso Internazionale di Castellamonte proprio nel 2018. Il Volo è stato modellato, utilizzando circa 150 kg di argilla refrattaria, presso il laboratorio di prossimità dell’Antico Giardino di Albissola gestito da Lusso e Sipsz. Successivamente tutti i 48 pezzi sono stati “biscottati” a 1050° e dopo la prima cottura sono state eseguite due cotture del “bello” a 950° per ottenere il colore degli smalti che il progetto richiedeva. Durante tutta questa procedura, durata due mesi, un solo pezzo del pannello si è rotto in cottura.

La Fondazione Culturale Cento Fiori di Savona e il Circolo degli Artisti di Albisola, che ha messo a disposizione i prestigiosi locali di Pozzo Garitta 32, hanno reso possibile la conclusione ideale di questo “Volo ceramico” da Albisola a Venezia andata e ritorno.

All'apertura della mostra il dott. Federico Marzinot studioso ceramologo, intervisterà Giacomo Lusso e Carlo Sipsz. Il tutto sarà ripreso in diretta, e diventerà un film che seguirà la mostra nel suo itinerario, dal video-maker Jorge Felix Diaz.

Alle ore 21 dello stesso 13 agosto, omaggio a Pozzo Garitta di Patrizio Lai con un concerto di Campane Tibetane.