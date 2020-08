Savona, autovettura presa di mira dai vandali in via Verdi (FOTO)

Ancora atti vandalici ai danni di un'auto a Savona. Questa volta è toccato ad una vettura parcheggiata in via Verdi, che nella notte è stata bersaglio di ignoti. Proprabilmente con pietre, i malintenzionati hanno ammaccato la carrozzeria e crepato il vetro anteriore. Amara sorpresa per i proprietari del veicolo, che al risveglio hanno eseguito la conta dei danni.

Nei giorni scorsi era stata presa di mira un'auto parcheggiata in via San Lorenzo. Anche in quel caso analoghi danneggiamenti.