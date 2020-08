"La lumaca è sexy": Verezzi lancia la sua ricetta De.Co (FOTO e VIDEO)

Può un piatto tipico rappresentare l'occasione per promuovere un territorio? La risposta giunta dall'incontro "Lumache alla Verezzina: tra tradizione e De.Co." è sicuramente sì. Nel corso della tavola rotonda sull’importanza della lumaca per il territorio di Borgio Verezzi, ospitata ieri nei locali della SMS "Concordia" di Verezzi, si è infatti discusso non solo dei piaceri della tavola ma anche di quanto possa offrire una pietanza caratteristica in termine di promozione turistica per tutto il comprensorio locale.