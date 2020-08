Decreto Agosto, Berrino: "Criteri discutibili, penalizzate le città di mare"

"Le località di mare soffrono in questi mesi di un calo delle presenze di turisti stranieri che è in media intorno al 50% ma le imprese lavorano in pratica su una sola stagione, quindi la perdita di quote così rilevanti in estate rappresenta un danno analogo a quello subito dalle 29 città che sono state individuate dal decreto agosto". È il commento di Gianni Berrino alle misure previste dal decreto del Governo per il sostegno al turismo.

"L'Italia è stata colpita tutta intera dall'emergenza e dalla conseguente crisi turistica - ha concluso - Non si possono fare figli e figliastri, il sistema turistico italiano è uno e unitario".