Regionali, Barbara Pasquali scende in campo alle elezioni: "Massardo il nostro candidato da sempre"

Barbara Pasquali scende in campo alle prossime elezioni regionali a fianco di Aristide Massardo. L'avvocato e capogruppo consiliare di Italia Viva conferma quindi la sua candidatura dopo il no giunto ieri dal sindaco di Finale Ugo Frascherelli.



"Non è ancora ufficiale ma ufficioso - precisa l'avvocato savonese - sarò a fianco del nostro candidato, nome che auspicavano da sempre".



La scelta di Italia Viva di correre con l'ex preside di Ingegneria dell'Università di Genova ha creato una frizione all'interno della coalizione ma come specificato da Barbara Pasquali era l'unica strada coerente possibile.



"Mi chiedo come facciano i candidati riformisti ad appoggiare Sansa, le modalità con il quale si presenta non sono nelle mie corde, non è accettabile che in un recente passato abbia dato dei ladri a chi era all'interno del Partito Democratico" spiega Pasquali.



Una stoccata arriva anche a chi corre con il giornalista, il PD e il M5S: "Tutti si fanno la propria campagna elettorale a prescindere del candidato, bisogna invece condividere un progetto con chi si presenta come candidato" prosegue la capogruppo IV in consiglio comunale a Savona.



"Credo che ci sia bisogno di dare un senso alla parte riformista della sinistra, più moderata, non potevamo rinunciarci" conclude Barbara Pasquali.