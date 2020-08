Un carrellino per Tyson: l'appello per aiutare un cagnolino paralizzato alle zampe posteriori

Tyson è un cagnolino di 15 anni che vive a Finale Ligure. Purtroppo è rimasto paralizzato alle zampe posteriori e Francesca, la sua proprietaria, è da giorni alla ricerca disperata di un carrellino che a quanto pare in questo periodo è impossibile da trovare: "Ditte chiuse, corrieri in ferie, persone che non rispondono e altre che non sanno dove indirizzarmi" spiega la padrona di Tyson.

E allora lanciamo un appello: se qualcuno può aiutare Francesca e Tyson li contatti direttamente al numero 3495830765.

"Andrebbe bene qualsiasi cosa: trovarlo in vendita, qualcuno che lo sappia costruire, una persona a cui non serve più... Grazie di cuore per noi è molto importante!" conclude Francesca.