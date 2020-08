Sincro, la Rari Nantes Savona si conferma campione d'Italia 2020

La Carige Rari Nantes Savona è Campione d'Italia 2020. Le sincronette biancorosse si sono, infatti, confermate al vertice del sincro italiano dopo uno strepitoso campionato che si è concluso oggi nella piscina comunale "Zanelli" di Savona.

Nella Finale del Duo, Linda Cerruti e Costanza Ferro, che gareggiavano come Rari Nantes Savona e Marina Militare, si sono confermate campionesse italiane di specialità con 93.233 punti. Al secondo posto si è classificata la coppia delle Fiamme Oro, formata da Enrica Piccoli – Zeus Lab Montebelluna e Francesca Zunino – Rari Nantes Savona, con 89.433 punti. Terza classificata la coppia delle Fiamme Oro composta da Francesca Deidda – Promogest Cagliari e Domiziana Cavanna – Rari Nantes Savona, che ha totalizzato 88.766 punti.

Da segnalare l'ottimo quarto posto del duo della Marina Militare formato da Costanza Di Camillo – Rari Nantes Savona e Marta Murru – Rari Nantes Savona, con 88.533 punti.

Nella Finale del Duo Misto la Carige Rari Nantes Savona ha conquistato la medaglia d'argento con la coppia formata da Federica Sala e Nicolò Ogliari che hanno totalizzato 86.966 punti. Al primo posto il Duo delle Fiamme Oro composto da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, entrambi Aurelia Nuoto, con 90.233 punti. Terzo posto per la coppia del Flaminio Sporting Club composta da Elisa Cicchetti e Edoardo Fanton che hanno totalizzato 77.533 punti.

La Carige Rari Nantes Savona ha, così, conquistato anche la classifica per socierà generale e quella per società civili con 638.500 punti.

Le premiazioni sono state effettuate dal Consigliere della FIN, Giuseppe Gervasio, dal Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, dal presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone e dal presidente del Coni provinciale di Savona, Roberto Pizzorno. Sono stati assegnati anche alcuni premi speciali al Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, alla responsabile delle relazioni esterne della FIN, Laura Del Sette, ed al giudice arbitro, Marco Brambilla.

Dichiara il presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone: "Sono molto soddisfatto per la riuscita dell'organizzazione della manifestazione. Non era banale essere il primo evento sportivo a livello nazionale a Savona. Siamo molto soddisfatti anche del rispetto delle regole Covid ed abbiamo dimostrato che si può continuare a fare sport organizzando eventi anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.Grande complimenti alle ragazze, alle tre allenatrici, Benedetta Parisella, Carolina Camardella e Noemi Murru, al nostro C.T., Patrizia Giallombardo ed un grazie particolare al nostro Sindaco, Ilaria Caprioglio, che in tutte queste giornate non ci ha mai fatto mancare il suo supporto. Savona città di sport nazionale".

Afferma la dirigente responsabile del settore Nuoto Sincronizzato dalla Carige Rari Nantes Savona, Matilde Berio Berruti: "Sono contentissima per la conquista del 17° Scudetto, le ragazze sono state bravissime anche perché sono riuscite a preparare questo campionato nonostante i mesi di chiusura per il Covid. E' stato un campionato particolare, più faticoso del solito, ma crediamo di avere superato brillantemente anche la prova organizzativa".

Molto soddisfatto anche Roberto Corio direttore marketing di Esi, sponsor ufficiale della manifestazione: "Esi ha deciso di intraprendere un percorso insieme alla Rari Nantes Savona perché si è resa conto di due caratteristiche che accomunano queste due realtà. Esi produce da 45 anni prodotti naturali, destinati al benessere degli individui. E gli atleti ed atlete della Rari sono la miglior rappresentazione del benessere. In questi giorni ne abbiamo avuto ancora una volta la prova. Esi, nella sua sede di Albissola, realizza prodotti che sono venduti con successo in oltre 60 nazioni nel mondo. Anche la Rari parte da Savona per portare i suoi atleti a primeggiare a livello internazionale. E così ora i tempi sono maturi per unire il camino di queste due realtà. Siamo lieti di poter festeggiare con la Rari questo importante Scudetto conquistato oggi".

La Squadra della Carige Rari Nantes Savona era composta da: Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Marta Murru, Federica Sala, Carmen Rocchino, Aurora Savi, Sofia Mastroianni, Vittoria Meucci, Vittoria Peri, Anita Bucaioni e Sophie Tabbiani La atlete biancorosse erano guidate dall'allenatrice Benedetta Parisella coadiuvata dalle allenatrici Carolina Camardella e Noemi Murru. La Rari Nantes Savona ringrazia lo sponsor ufficiale della manifestazione, ESI, oltre agli sponsor Bagni Lido e MORA Modern Art Gallery.

Un ringraziamento particolare va a Noberasco e a Cascina Feipu Dei Massaretti per il generoso contributo offerto. I premi del Campionato Italiano Estivo Assoluto di Nuoto Sincronizzato sono stati offerti dal Maestro Paolo Giallombardo, noto artista e ceramista albisolese. Si ricorda che, nel rispetto delle regole anti Covid vigenti, la manifestazione si è svolta a porte chiuse.