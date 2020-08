"La musica del Cinema" ai Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo

Martedì 11 agosto 2020, alle ore 21,15, presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo l'Accademia Musicale di Finale propone una serata veramente speciale: La Musica del Cinema.

Spesso non sono solo le immagini che ci rievocano un film, ma è sufficiente il suono di un accordo indovinato per mettere in moto la nostra memoria e farci rivivere quello che i nostri occhi da soli non possono fare. Il lavoro del regista e del compositore di colonne sonore è strettamente intrecciato, perché per rimanere suggestionati i nostri sensi debbono essere unitamenti connessi. È soltanto attraverso il lavoro sinergico di immagini e suoni che nasce un film veramente artistico.