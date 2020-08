Emergenza Covid, Arboscello (PD): "Premi non ai manager, ma a operatori sanitari e Pubbliche Assistenze"

"Altro che premi ai super manager. Sono gli operatori sanitari e le Assistenza pubbliche l’asse portante della sanità ligure, con l’ incredibile numero di personale e volontari che nelle settimane più buie e difficili sono stati in prima linea nell’emergenza Covid". Così in una nota Roberto Arboscello, candidato del PD alle prossime elezioni regionali, commenta la notizia dei premi ai manager della sanità ligure.

"I finanziamenti straordinari o i cosiddetti 'premi' devono andare quindi a loro - precisa Arboscello -, al personale sanitario e alle Assistenze Pubbliche, che da anni operano con scarse risorse finanziarie e di organico e che hanno necessità di 'avere ossigeno', che consenta loro di lavorare al meglio, a supporto di tutti i cittadini e al servizio delle nostre comunità".

"Stipendi dignitosi agli operatori sanitari e finanziamenti alle Pubbliche Assistenze, che chiedono soldi non per loro ma per i cittadini e le comunità" conclude il candidato dem.