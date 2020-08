Regionali, Noi per Savona appoggia Ferruccio Sansa: "Lo aspettavamo da tempo"

"Non possiamo non sostenere Sansa. Lo aspettavamo da tempo. Le attuali condizioni socio- economiche e ambientali della Liguria sono la naturale conseguenza di gestioni politiche non all'altezza delle esigenze e dei diritti dei Cittadini, né in grado di programmare con lungimiranza un diverso modello di società",

Il direttivo di Noi per Savona ha deciso così di appoggiare il candidato alle prossime elezioni regionali sostenuto dal Pd, dal M5S e da buona parte della sinistra.

"L'Amministrazione Toti, buona ultima, ha disatteso gli impegni in settori fondamentali: la Sanità pubblica, l'Ambiente, il Lavoro, le Infrastrutture. E in particolare la provincia di Savona sta soffrendo per una cronica mancanza di investimenti e per una crisi ormai pluridecennale che non ha trovato la doverosa attenzione neanche da parte della politica regionale" spiegano.

"Conosciamo da molto tempo Ferruccio Sansa Dieci anni fa, con Angelo Bonelli e gli amici Verdi, chiuse la nostra campagna elettorale con un bellissimo intervento in Sala Rossa. Condividiamo l'impostazione laica della sua visione politica e apprezziamo la sua attenzione ai problemi reali del Lavoro, dell'Ambiente, della Sanità pubblica, dei Diritti civili, tutti temi che hanno caratterizzato l'azione politica del nostro Gruppo. Abbiamo subito sottoscritto l'appello che proponeva la sua candidatura alla Presidenza della Regione Liguria e oggi, raggiunto questo primo obiettivo, lo appoggiamo con determinazione e lo sosterremo in ogni modo. Non possiamo non schierarci con lui. Aspettavamo da tanto tempo uno come lui. Siamo certi che Ferruccio Sansa saprà modificare la situazione di degrado della nostra Regione e sarà in grado di impostare l'attività politica e amministrativa in maniera ben diversa da quella odierna, con la dovuta capacità di programmazione a medio e a lungo termine. Dopo la campagna elettorale permanente della Giunta Toti, la Liguria non ha più bisogno di propaganda, ma di interventi seri e urgenti per costruire il suo futuro" concludono da Noi per Savona.