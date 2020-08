Altare, una raccolta di scatti per ricordare la cittadina valbormidese ai tempi del Coronavirus

"Altare ai tempi del Coronavirus". E' questo il titolo della raccolta che nascerà e che per ora vive sotto forma di mostra con 110 scatti fotografici eseguiti durante il lockdown a commercianti e artigiani all'interno del propri spazi lavorativi e di cittadini sorpresi per le vie cittadine al fine di ricordare l'attuale momento che stiamo vivendo e trasmetterlo alle future generazioni.

"Raccontare con immagini i giorni del Coronavirus significa far emergere, attraverso gli scatti fotografici, i pensieri, le espressioni, i desideri, le paure ed i sentimenti di tante persone. Dai volti parzialmente coperti dalle mascherine emerge uno sguardo fermo e deciso, una volontà di guardare il futuro" spiega l'autore, Fulvio Michelotti.

"Credo che queste fotografie, che non hanno nessuna pretesa artistica, evidenzino come una attenta osservazione del presente diventi uno strumento formidabile capace di suggerire suggestioni, donare emozioni ed offrire speranze. Sono momenti come questo di 'isolamento' che ci fanno capire l'importanza del rapporto con l'altro e la necessità di incontrare il nostro prossimo" continua Michelotti.

Le fotografie rappresentano un evento curato dell'Associazione AMA di Altare ed attualmente sono esposte nella vetrina della sede in Via Paleologo. Le foto saranno raccolte sia in un libro fotografico che in un poster.