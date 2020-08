Bob Sinclair "blindato" sulla terrazza dell'hotel: fans a bocca asciutta ad Alassio, foto e autografi con gli amministratori

Nessun assembramento oggi ad Alassio per l'arrivo di Bob Sinclair, giunto in Liguria per firmare la propria piastrella da inserire nel noto Muretto cittadino dove già sono presenti diversi grandi nomi della musica italiana e internazionale. Solo qualche fan in attesa di autografo e foto, che però è rimasto (non senza "mugugni") deluso, visto che il dj è stato accompagnato subito dopo pranzo sulla terrazza dell'hotel Savoia.