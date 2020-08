'Marina di Alassio Sea Experience': l’assessore Mai testimonial del progetto 'Prodotti a Km Zero in Barca'

Il progetto Marina di Alassio Sea Experience costruisce nuove alleanze sul territorio e coinvolge i produttori di Campagna Amica per realizzare un nuovo servizio per i diportisti del Porto Luca Ferrari. Il progetto Verde-Azzurro punta a capitalizzare le eccellenze della Piana Albenganese a favore della filosofia “slow food” nell’ambito del progetto della Camera di Commercio Italiana a Nizza “10 Comuni, sottoscritto dall’assessore Fabio Macheda a Pollenzo (CN), incentrato sulla promozione di contenuti turistici in lingua francese: dove alloggiare, dove mangiare e quali attività svolgere seguendo alcuni itinerari esperienziali.



Il progetto “Prodotti a Km Zero in Barca” è stato realizzato grazie alla collaborazione delle aziende di Coldiretti Savona guidate da Marcello Grenna e dagli Agrichef di Campagna Amica Liguria. Secondo studi di settore circa il 60% dei turisti italiani reputa fondamentale, per la propria scelta della meta turistica, la possibilità di vivere esperienze enogastronomiche, di qui l’opportunità di sperimentare la cucina e i prodotti “made in Liguria” direttamente dal campo allo yacht e magari cucinati da un Agrichef di Campagna Amica.



Come sottolinea l’assessore regionale Stefano Mai: “L’auspicio è questa iniziativa possa essere replicata anche in altre marine della nostra regione; oggi è più che mai importante che i nostri ospiti abbiano la possibilità di degustare le nostre eccellenze agroalimentari. Attraverso questo servizio potranno apprezzare oltre alle bellezze anche i sapori e i saperi del nostro territorio. La valorizzazione dei nostri prodotti tipici passa inevitabilmente dalla sinergia fra costa ed entroterra e tra imprenditori turistici e agricoli”.

“Marina di Alassio Sea Experience”, voluto dall’assessore comunale alla società partecipate Fabio Macheda, è coordinato dal presidente del porto Luca Ferrari Rinaldo Agostini con la stagista Jasmine Capponi e la consulenza del docente di marketing Franco Laureri.