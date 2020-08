Orco Feglino, prevista la riapertura della SP 27bis a partire da mercoledì 12 agosto

Dopo gli ultimi sopralluoghi, la Provincia di Savona comunica che anche la Strada Provinciale SP 27 bis "Orco Feglino" sarà riaperta al traffico, a partire dalla mattina di mercoledì 12 agosto (intorno alle ore 12).

Dichiarazione del Consigliere Provinciale Delegato Dottoressa Luana Isella: "La circolazione sulla strada era stata sospesa a fine luglio, in prossimità della progressiva km 4+000, a seguito di un movimento franoso che aveva interessato la sede stradale. Dopo i primi lavori di messa in sicurezza del versante, la strada torna ora ad essere ripercorribile da tutte le categorie di veicoli; dopo ferragosto i lavori continueranno per portare a termine tutte le operazioni. Fino ad allora nel caso di allerta meteo la strada verrà chiusa".