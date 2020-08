SP 542 "di Pontinvrea", oggi la riapertura della strada al traffico

La Strada provinciale SP542 “di Pontinvrea”, riaprirà al traffico veicolare, a partire da questa mattina le 12.00.

Anche la SP542 interessata da un imponente movimento franoso a seguito del quale era stato sospeso il transito di tutte le categorie di veicoli oggi viene riaperta, dopo la notizia della riapertura della SP 12.

Questa è quindi una settimana di ritorno alla normalità per la SP542 arteria fondamentale per il Comune di Stella e tutto il comprensorio del levante savonese.



Dichiara il Consigliere Provinciale Delegato Dottoressa Luana Isella: "Oggi la notizia della riapertura della SP542 non può che sollevare il nostro territorio provinciale dalle difficoltà di transito nell’entroterra. Il comune di Stella e tutto il territorio a levante di Savona, già duramente colpito oggi potrà riavere a disposizione una delle strade strategiche del proprio territorio. Un grazie anche a tutti coloro, tecnici e imprese, che hanno partecipato a questo cantiere con grande dedizione e ai cittadini per aver sopportato il disagio della chiusura.”